Минстройархитектуры ориентирует на строительство частных домов в индустриальном исполнении

15 августа, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства ориентирует на возведение частных домов в индустриальном исполнении. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Нужно содействовать распределению населения по стране таким образом, чтобы людям было комфортно жить, с необходимой инфраструктурой, в том числе социальной. При этом упор нужно делать на развитие не просто индивидуального жилищного строительства, а индустриального, - отметил Александр Авраменко. - В нашем понимании лучше всего строить централизованно индивидуальное жилье. Придет определенная организация с лицензией, опытом, и начнет строительство под ключ - от проекта до готового дома с отделкой, чтобы потом нуждающимся торжественно были вручены ключи. Кто конкретно будет строить, местные власти разберутся".
Отвечая на вопрос, планируется ли сделать возведение частных домов в индустриальном исполнении обязательным, он сказал: "Никто человека заставлять не будет. Когда подойдет очередь, ему будет предложено. Да, потом кредит нужно будет выплачивать, но зато дом будет построен быстро и недорого. Зачастую при самостоятельном строительстве люди не рассчитывают собственные силы".
Представитель Минстройархитектуры также подчеркнул, что участки под индивидуальную жилую застройку должны быть обеспечены минимальной инфраструктурой. "Это дорога, хотя бы песчано-гравийная, электричество и водоснабжение. Стоит задача еще раз проревизировать такие территории", - уточнил Александр Авраменко.-0-
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