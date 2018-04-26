Минстройархитектуры предлагает сохранить очередь для получивших арендное жилье многодетных семей

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства предлагает сохранить для получивших арендное жилье многодетных семей очередность в списке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.

"Предлагаем Министерству жилищно-коммунального хозяйства совместно с заинтересованными проработать вопрос о сохранении для многодетных семей, которым предоставлено арендное жилье, очередности в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий", - сказал Анатолий Черный.

Таким образом может быть снята проблема, которая касается исполнения действующей нормы об улучшении жилищных условий многодетными семьями в течение года после получения семьей статуса многодетной. "В случае если многодетной семье в течение года будет предоставлено арендное жилье, она может там проживать и ожидать своей очереди на строительство собственного жилья", - отметил министр.

В Минске семьи, у которых четверо и более несовершеннолетних детей, находятся в очереди нуждающихся в среднем два года.

О необходимости изучения возможности сохранения очереди для получивших арендное жилье заявил Президент, отвечая на вопросы депутатов после Послания белорусскому народу и Национальному собранию. Согласно действующему законодательству, граждане, вселившиеся в арендное жилье, снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий и фактически, простояв долгие годы в очереди, чтобы построить собственное жилье, такое право теряют.-0-