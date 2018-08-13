Минсвязи Беларуси и Минкомсвязи России продолжат работать над отменой роуминга в СГ

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России на совместном заседании в Смоленске рассмотрели план действий по дальнейшей проработке вопроса отмены роуминга на территории Союзного государства. Об этом сообщили БЕЛТА в Минсвязи Беларуси.

"Отраслевые министерства нацелены на конструктивное взаимодействие белорусских и российских операторов электросвязи для решения этого вопроса. Один из способов решения поставленной задачи - гармонизация тарифов на роуминг. Планируется, что дальнейшая работа будет проводиться по плану действий, одобренному совместной коллегией и закрепленному в дорожной карте", - отметили в белорусском министерстве.

Ожидается, что положительным результатом работы станет снижение тарифов на услуги связи в роуминге для абонентов, экономия средств потребителей, увеличение деловой и туристической активности, добавили в министерстве.

На встрече также обсуждалось сотрудничество в области спутниковой координации сетей, обмена опытом по радиоконтролю, закупкам программного обеспечения.-0-