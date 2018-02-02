Минсвязи Беларуси выпустит марку к Олимпиаде в Пхенчхане

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси 9 февраля выпускает в обращение почтовую марку "XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане", сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

Номинал марки "Р" соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно. Тираж марки - 72 тыс.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Ожидается участие более 2,9 тыс. спортсменов из 92 стран, что является самым большим числом атлетов в истории зимних Олимпийских игр. Впервые будут включены в программу Олимпийских игр соревнования по сноуборду в категории биг-эйр, масс-старт в конькобежном спорте, командные соревнования в горнолыжном спорте и дабл-микст в керлинге.-0-