Минсвязи уполномочено на переговоры по документам конгресса Всемирного почтового союза

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси проведет переговоры по проектам заключительных актов внеочередного конгресса Всемирного почтового союза, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Совет Министров постановлением от 15 августа 2018 года №601 утвердил позицию Беларуси на переговорах по проектам заключительных актов внеочередного конгресса Всемирного почтового союза в качестве основы для проведения переговоров.
На проведение переговоров уполномочено Минсвязи, ему разрешено при необходимости вносить в позицию изменения и дополнения непринципиального характера. Министерству также предоставлено право на подписание заключительных актов при достижении договоренности в пределах утвержденной позиции.
Внеочередной конгресс ВПС пройдет в городе Аддис-Абеба (Эфиопия) в 2018 году. Конгресс является высшим органом Всемирного почтового союза, куда входят более 190 стран. Беларусь является членом ВПС с 1947 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3283 BYN
|2.33 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0548 BYN
|2.05 BYN
|2.055 BYN
|RUB
|3.0865 BYN
|3.057 BYN
|3.08 BYN