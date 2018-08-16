Минсвязи уполномочено на переговоры по документам конгресса Всемирного почтового союза

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси проведет переговоры по проектам заключительных актов внеочередного конгресса Всемирного почтового союза, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Совет Министров постановлением от 15 августа 2018 года №601 утвердил позицию Беларуси на переговорах по проектам заключительных актов внеочередного конгресса Всемирного почтового союза в качестве основы для проведения переговоров.

На проведение переговоров уполномочено Минсвязи, ему разрешено при необходимости вносить в позицию изменения и дополнения непринципиального характера. Министерству также предоставлено право на подписание заключительных актов при достижении договоренности в пределах утвержденной позиции.

Внеочередной конгресс ВПС пройдет в городе Аддис-Абеба (Эфиопия) в 2018 году. Конгресс является высшим органом Всемирного почтового союза, куда входят более 190 стран. Беларусь является членом ВПС с 1947 года.-0-