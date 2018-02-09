Минсвязи выпустит почтовую марку к 100-летию внутренних войск МВД Беларуси

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 14 февраля выпустит в обращение почтовую марку "100-летие внутренних войск МВД Республики Беларусь", сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

В основе марки и спецштемпеля - эмблема внутренних войск МВД, на конверте "Первый день" - памятный знак к 100-летию внутренних войск МВД. Проект подготовлен в сотрудничестве с главным управлением командующего внутренними войсками МВД.

В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул.Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

Номинал марки "Н" соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно.

Днем образования внутренних войск МВД Беларуси считается 8 марта 1918 года, когда в Витебске была создана конвойная команда из числа добровольцев в количестве 23 человек.-0-