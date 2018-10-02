Минтранс не видит необходимости дотировать зарубежные авиакомпании для полетов в Беларусь

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций не видит необходимости дотировать зарубежные авиакомпании для полетов в Беларусь, заявил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак на открытии Белорусской транспортной недели, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я авторитетно заявляю: у нас нет никаких ограничений для полетов никаких низкобюджетных или любых других компаний", - отметил Анатолий Сивак.

По его мнению, нельзя называть ограничением нежелание Национального аэропорта Минск обслуживать самолеты бесплатно. "Это же не ограничение, - считает министр. - Если отдельные государства вынуждены принимать решение дотировать такие расходы... Мы не видим для себя сегодня такой необходимости - объяснять, что давайте нам деньги, чтобы дотировать полеты какой-то авиакомпании в Беларусь".

Одновременно ставится задача снижать стоимость билетов "Белавиа". Для этого предлагается изменить белорусское законодательство, чтобы можно было продавать безбагажные и невозвратные билеты, добавил министр.-0-