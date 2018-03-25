Минтранс вводит сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси с 25 марта по 20 апреля вводит сезонные ограничения нагрузок от 6 т до 9 т на одиночную ось автомобилей на некоторых участках республиканских дорог. Это предусмотрено постановлением Минтранса №5 от 26 февраля 2018 года, сообщает БЕЛТА.

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций №5 "О введении в 2018 году временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования" вводятся временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автодорог в весенний период с 25 марта по 20 апреля 2018 года и при высоких положительных температурах воздуха с 21 мая по 31 августа 2018 года.

В частности, документ содержит полный список дорог, где 25 марта - 20 апреля будут действовать ограничения нагрузок на ось. В постановлении также приведен перечень платных автодорог и их участков, на которые ограничения не распространяются. В их числе М1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки), М2 Минск - Национальный аэропорт Минск, М4 Минск - Могилев.

Летний период продлится с 21 мая по 31 августа. В это время максимально допустимая нагрузка на одиночную ось составит не более 6 т на республиканских дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов.-0-