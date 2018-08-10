Минтруда определило примерный перечень трудных жизненных ситуаций по декрету №1

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты определило примерный перечень трудных жизненных ситуаций, при которых граждан, подпадающих под действие декрета №1 о содействии занятости, могут полностью или частично освободить от оплаты ЖКУ по стопроцентному тарифу. Такая информация со ссылкой на начальника управления политики занятости министерства Олега Токуна опубликована в газете "Звязда" , сообщает БЕЛТА.

Ситуации условно разделили на четыре блока: связанные с состоянием здоровья; необходимостью ухода за детьми старше семи лет; постоянного или временного ухода за взрослыми нетрудоспособными гражданами; отсутствием возможности трудоустройства.

Освободить от оплаты услуг по стопроцентному тарифу могут, если у человека есть заболевание, которое является показанием к установлению инвалидности, но она по каким-то причинам пока не оформлена, или имеет место длительное восстановление после травмы, прохождение курса лечения и реабилитации от наркозависимости. Необходимость ухода за детьми старше семи лет предполагает, например, что школьник состоит на диспансерном учете и обучается дома после болезни. Могут быть также такие объективные причины, как значительная удаленность места жительства от органов территориальной службы занятости, нерегулярная транспортная связь, отсутствие вакансий по специальности.

Список направлен в облисполкомы и комиссии. "Этот перечень примерный, он не закрыт. У комиссии остается право принимать решение по каждой конкретной ситуации", - сказал Олег Токун.

Как сообщалось, декрет №1 направлен на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения.

Ключевая роль в организации работы по выполнению норм декрета отведена местным органам власти. Созданным ими комиссиям по содействию занятости предоставлены широкие полномочия. В том числе они могут принимать решения об освобождении на определенное время трудоспособных граждан, не занятых в экономике, от обязанности оплачивать услуги по полной стоимости при наличии у них трудной жизненной ситуации. Кроме того, предусматривается принятие правительством мер, направленных на активизацию профилактической работы с трудоспособными неработающими гражданами, ведущими асоциальный образ жизни, деятельности налоговых органов по выявлению и налогообложению сокрытых доходов физических лиц. В состав комиссий включены депутаты всех уровней, специалисты местных органов власти, а также представители общественных объединений.-0-