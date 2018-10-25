Минтруда попросило Беларусбанк не взимать комиссию за прием платежей наличными за соцуслуги

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты обратилось в ОАО "АСБ Беларусбанк" с просьбой рассмотреть возможность освободить от уплаты комиссии за прием платежей наличными за некоторые социальные услуги. Об этом заявил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак на онлайн-конференции "Социальное обслуживание населения" на сайте Минтруда, сообщает БЕЛТА.
На сайт поступил вопрос, в котором затронута проблема оплаты социальных услуг в банке наличными деньгами. С 1 октября 2018 года Беларусбанк ввел комиссионный сбор в размере Br1 за каждую услугу при оплате наличными деньгами в кассе. И пожилые люди, которые чаще рассчитываются наличными и при этом пользуются многими социальными услугами, будут нести дополнительные расходы. "Для решения данного вопроса министерством направлено письмо в ОАО "АСБ Беларусбанк" с просьбой рассмотреть возможность освобождения от уплаты комиссии за прием платежей за оказание социальных услуг для зачисления в территориальные центры социального обслуживания населения", - сообщил Александр Румак.
Комиссия в Br1 взимается за каждый платеж в кассе банка, совершенный наличными или с помощью банковской карточки. Однако есть целый ряд исключений: бесплатно через кассу банка можно оплатить коммунальные услуги и городской телефон, сборы в госбюджет, перечислить средства в пользу общественных объединений, на благотворительные счета и некоторые другие.-0-
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