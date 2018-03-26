Минтруда посвятит 2018 год безопасному труду в промышленности

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты посвятит 2018 год безопасному труду в промышленности, соответствующий план мероприятий согласован с партнерами и опубликован на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"В 2018 году предусмотрено проведение Года безопасного труда в промышленности и планируется серия мероприятий с участием органов государственного управления, профсоюзов и организации. Это делается в соответствии с подпрограммой 2 "Охрана труда" Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы. Уже прошли годы безопасного труда в энергетике, в лесном хозяйстве и деревообработке. 2019 год будет посвящен сфере строительства, 2020-й - сельского хозяйства", - рассказали в Минтруда.

В течение этого года предусмотрены мероприятия по техническому перевооружению и модернизации производств для улучшения условий труда, по снижению удельного веса рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями и уровня производственного травматизма. На руководителей предприятий и Белпрофмаш возлагается задача по контролю за соблюдением трудовой и технологической дисциплины, состоянием здоровья, режимом труда и отдыха работников. Руководство организаций и Минпром будут внедрять методы повышения персональной ответственности работающих за соблюдение требований по охране труда и обеспечения коллективной ответственности и заинтересованности в работе без нарушений.

Планируется актуализировать системы управления охраной труда для идентификации, оценки профессиональных рисков, определения мер управления ими.

Блок мероприятий будет посвящен средствам индивидуальной защиты: анализ обеспечения ими работников и правильности эксплуатации, оценка эффективности и соответствия СИЗ выполняемым работам, участие в выставке средств индивидуальной защиты на Белорусском промышленном форуме-2018 в мае-июне и так далее. В том числе специалисты подготовят предложения по совершенствованию норм обеспечения работников СИЗ с учетом условий труда. Это лишь одно из планируемых в 2018 году изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты в области охраны труда.

В апреле пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда. В течение года будут проводиться дни охраны труда, семинары-совещания по актуальным вопросам, в том числе совместный семинар по организации работы по охране труда на базе МТЗ.

И, конечно, весь год не будет ослабевать мониторинг состояния охраны труда в организациях. При необходимости им окажут методическую и консультативную помощь, будет предоставлена возможность повышения квалификации по вопросам охраны труда руководителей, специалистов и иных работников.-0-