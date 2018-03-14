Минздрав поддерживает все инициативы правоохранителей по предотвращению насилия над детьми

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав Беларуси поддерживает все инициативы правоохранителей для предотвращения насилия над детьми. Об этом заявила главный внештатный детский гинеколог Министерства здравоохранения Оксана Кудина, передает корреспондент БЕЛТА.

Врач подчеркнула, что Министерство здравоохранения обеспокоено ростом количества правонарушений, касающихся сексуального насилия в отношении детей. "Безусловно, мы поддерживаем все инициативы и мероприятия, которые инициируют органы правопорядка и Министерство внутренних дел, поскольку мы всегда работаем с ними в тесном контакте", - отметила Оксана Кудина.

"Согласно постановлению о всеобщей диспансеризации, у нас предусмотрены декретированные сроки для проведения профилактических осмотров специалистами и педиатрами для выявления начальных этапов либо маркеров того, что в отношении ребенка проводятся противоправные действия либо насилие, в том числе сексуальное. Чтобы оптимизировать и улучшить эту работу, уже есть приложение к приказу Минздрава о том, что дети из социальных учреждений, домов-интернатов будут осматриваться с четырех лет ежегодно, безусловно, исключительно с согласия законных представителей детей", - рассказала Оксана Кудина. Чтобы не причинить психологическую травму несовершеннолетнему, предусмотрен специальный механизм оказания помощи. При наличии маркеров неблагополучия ребенка сначала консультирует психолог, и только после этого информация передается в правоохранительные органы.

Как сообщил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич, случаи насилия над детьми в соцучреждениях фиксируются каждый год. "Если говорить о вспомогательной школе-интернате №7 в Московском районе Минска, то мы установили, что из 108 детей, которые содержались в этом учреждении, не менее трети подвергались сексуальному либо физическому насилию. И очень многие из преподавательского или воспитательского состава этого интерната либо сами подвергали детей насилию, либо знали, но не предотвращали этого. Более того, потенциальными подозреваемыми могут стать выпускники этого учреждения, которые подверглись насилию в школе, а после выпуска сами становились агрессорами", - отметил представитель МВД. По его словам, в настоящее время возбуждены уголовные дела, связанные не только с насилием в отношении детей, но и с иными фактами. Два работника школы-интерната арестованы.

Как сообщалось, два сотрудника минской школы-интерната были задержаны по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности. Управление УСК по Минску расследует два уголовных дела, возбужденных прокурором Московского района Минска по фактам совершения преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении воспитанников вспомогательной школы-интерната. Подозреваемыми признаны два сотрудника учреждения образования - воспитатель и работник.-0-