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СМИ Беларуси

Минздрав: цены более чем на 130 импортных лекарств удалось существенно снизить

Общество 12.06.2018 | 11:53
Фото из архива
Фото из архива

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси цены более чем на 130 импортных лекарств удалось существенно снизить. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Людмила Реутская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минздрав уделяет огромное внимание вопросу цен на лекарства. Он очень чувствительный, - отметила Людмила Реутская. - Цены зависят от множества объективных факторов: емкости фармацевтического рынка, времени поступления, оборачиваемости товара и так далее. Мы с этим работаем и будем работать. На протяжении последних двух лет цены на лекарственные средства в долларах не повышаются. Кроме того, удалось существенно снизить цены более чем на 130 лекарственных средств импортного производства. В первую очередь это касается случаев, когда поступали жалобы пациентов о том, что препараты стоят дороже в нашей стране по сравнению с соседней Россией".

Цены на лекарственные препараты в Беларуси формируются согласно указу №366, они складываются из расчетно-отпускной цены и фиксированных оптовой и розничной надбавок. По словам Людмилы Реутской, на ее памяти не было нарушений порядка ценообразования со стороны субъектов хозяйствования.

Кроме того, реализован пилотный проект, согласно которому на 1385 наименований лекарств установлены максимально разрешенные цены, выше которых продавать препараты в Беларуси запрещено. Чтобы узаконить такой своеобразный "единый прейскурант", был подписан меморандум Минздрава с лицензиатами, производителями, оптово-розничными структурами о том, что они обязуются сообщать об изменениях цен со стороны дистрибьюторов и корректно вести себя на рынке в вопросах цен на импортные и отечественные препараты. Кроме того, действует рабочая группа по анализу рынка.

Отечественные лекарства выгодно отличаются от импортных по своей стоимости. Цены на 84% лекарств, произведенных в Беларуси и соответствующих всем критериям эффективности, безопасности и качества, не превышают Br10. Продолжает реализовываться программа импортозамещения: сегодня удельный вес белорусских лекарств на рынке страны превышает 53%. Фармацевтическая промышленность насчитывает 36 предприятий, большинство из которых объединены в холдинг.-0-

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Теги
лекарства, Министерство здравоохранения, цены
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