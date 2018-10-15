15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав утвердил Правила медицинской этики и деонтологии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации Беларуси.

Документ принят с целью повысить ответственность и эффективность выполнения медицинскими, фармацевтическими работниками своих должностных обязанностей, а также доверие граждан к системе здравоохранения.

Что касается работы с пациентами, не допускается грубое, формальное и нетактичное отношение, разглашение врачебной тайны и др. В документе определены и нормы взаимоотношений с коллегами, представителями госорганов и организаций. Медработники должны проявлять компетентность, корректность, ответственность, пунктуальность и др. Кроме того, скорая медицинская помощь должна оказываться медработниками (в пределах их возможностей) нуждающимся в ней людям вне организации здравоохранения.

Как ранее сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления кадровой политики, учреждений образования Минздрава Ольга Маршалко, случаи нарушения этих норм будут рассматриваться комитетами (комиссиями) по вопросам медицинской этики и деонтологии, комиссиями по противодействию коррупции, которые работают в организациях здравоохранения и других организациях, подчиненных Минздраву.

Правила медицинской этики и деонтологии утверждены постановлением Минздрава №64 от 7 августа 2018 года. Оно вступает в силу после официального опубликования.-0-