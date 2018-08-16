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Минжилкомхоз: говорить о сокращении сроков отключения горячей воды преждевременно

Общество 16.08.2018 | 12:09
Фото из архива
Фото из архива

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Говорить о сокращении сроков планового отключения горячей воды преждевременно. Об этом заявил сегодня журналистам начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Говорить о конкретных датах сокращения сроков (планового отключения горячей воды. - Прим. БЕЛТА), возможности их сокращения сегодня преждевременно. Вопрос находится в стадии проработки", - сказал Геннадий Акстилович.

Он также подчеркнул, что факты нарушения двухнедельного срока в этом году не зафиксированы. "Этот срок предусмотрен техническим кодексом установившейся практики, и его нарушения в принципе возможны, если того требуют весомые обстоятельства. Две недели необходимы для проведения комплекса работ в целях подготовки систем холодного и горячего водоснабжения, отопления к устойчивой работе в осенне-зимний период, - отметил представитель Минжилкомхоза. - Работы, мероприятия, которые планируются в конце каждого отопительного сезона, позволяют сделать вывод, что они являются достаточно эффективными: за последние пять лет не было серьезных аварий, которые вынуждали бы на день-два отключать от отопления жилые дома".-0-

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вода, Министерство ЖКХ
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