Минжилкомхоз предлагает создать инвестфонд для мероприятий по улучшению качества воды

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает сформировать инвестиционный фонд для финансирования мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Минжилкомхоза Марина Толстик.

В Беларуси к 2025 году планируется обеспечить всех потребителей качественной питьевой водой. Для этого, по оценочным данным, необходимо построить станции обезжелезивания в 1,2 тыс. населенных пунктах, проложить около 4,5 тыс. км водопроводных и около 6 тыс. км канализационных сетей. Предстоит также реконструировать более 30 очистных сооружений. Как отметила Марина Толстик, проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в крупных городах в большей степени решена.

"В настоящее время на уровне областей, районов с участием специалистов министерства проводится комплексное обследование населенных пунктов, в которых предстоит решать проблемы качества воды. После мониторинга будет составлен график мероприятий, определена стоимость работ. Речь идет о довольно большом количестве объектов и необходимости масштабного финансирования, - рассказала Марина Толстик. - Министерство предлагает сформировать инвестиционный фонд, который будет пополняться за счет бюджетных субсидий, займов международных финансовых организаций и амортизационных отчислений предприятий ЖКХ. Предусматривается, что из этого фонда будут финансироваться региональные проекты по согласованию с облисполкомами".

При определении мероприятий приоритетным будет наиболее оптимальное использование технических методов. Например, если в поселке существует проблема повышенного содержания железа в воде, то вместо строительства отдельной станции обезжелезивания может быть более целесообразным подключение потребителей к сетям близлежащего города.

Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения реализуются в том числе с участием заемных средств. По совместному с Всемирным банком проекту реконструировано почти 70 объектов. Завершаются работы по реконструкции очистных сооружений в Березино, Свислочи, системы канализации Логойска.

Европейский банк реконструкции и развития совместно с Северным инвестиционным банком профинансировал реконструкцию очистных сооружений в Витебске, Бресте, Гродно, а также строительство биогазовых комплексов на очистных сооружениях в Слониме и Барановичах. Прорабатывается возможность строительства 80 станций обезжелезивания в Витебской области.

На балансе организаций ЖКХ Беларуси находится 10 197 артезианских скважин, 1 300 очистных сооружений, 598 станций обезжелезивания воды, 38,2 тыс. км водопроводных сетей, 18,5 тыс. км канализационных сетей.-0-