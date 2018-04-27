Минжилкомхоз рассказал, в каких случаях не занятые в экономике не будут оплачивать ЖКУ по полным тарифам

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минжилкомхоз пояснил нюансы оплаты ЖКУ по полным тарифам не занятыми в экономике гражданами. Не занятые в экономике граждане, не являющиеся плательщиками ЖКУ, не будут возмещать эти услуги в полном объеме, сообщила сегодня начальник отдела управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Жанна Попучеева в пресс-центре БЕЛТА.

Возмещать ЖКУ в полном объеме будут только трудоспособные граждане, не занятые в экономике, которые являются плательщиками этих услуг. К плательщикам ЖКУ относятся собственник, наниматель или арендатор жилого помещения, члены организации застройщиков, дольщик, заключивший договор долевого строительства, лизингополучатель.

"Если плательщик будет являться членом семьи трудоспособного гражданина, не занятого в экономике, то начисление оплаты будет производиться по общеустановленному порядку без применения тарифа, обеспечивающего полное возмещение экономически обоснованных затрат", - пояснила Жанна Попучеева. Таким образом, если, например, сын не занят в экономике, но плательщиком ЖКУ является мать, они будут оплачивать ЖКУ по обычным тарифам, а не по полной стоимости.

Если в помещении с плательщиком ЖКУ, не занятым в экономике, проживает еще один не занятый в экономике, то в отношении обоих граждан услуги будут начисляться по полным тарифам.

По полным тарифам не занятые в экономике будут возмещать горячее водоснабжение (с 1 января 2019 года), газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение (с 1 октября 2019 года). Начисляться они будут с учетом количества зарегистрированных в жилье людей.

Если, например, на подогрев воды было потрачено 0,6 гигакалории и в жилье зарегистрировано три гражданина, а плательщик ЖКУ не занят в экономике, то количество теплоэнергии делится на количество людей. И по полному тарифу возмещает только незанятый в экономике - плательщик ЖКУ. Т.е. 0,2 гигакалории нужно будет оплатить по полному тарифу, 0,4 гигакалории - по субсидируемому.

По расчетам Минжилкомхоза, плата за стандартную двухкомнатную квартиру 48 кв.м за воду увеличится на Br5-6 (если потребление будет в пределах установленных норм). Для такой же квартиры, где зарегистрировано три человека и собственник не занят в экономике, плата за отопление может вырасти на Br15, за газ - Br15-16.

Если в квартире проживает один трудоспособный гражданин, не занятый в экономике, то за весь объем услуг он платит по полным тарифам. Тогда, по расчетам Минжилкомхоза, доплата для стандартной двухкомнатной квартиры 48 кв. м за воду составит Br5-6, тепло - Br60, газ - Br40.

Внешний вид жировки при этом не изменится, возможно лишь, что добавится новая строка.-0-

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