Мисс Беларусь примерила на себя роль руководителя сельхозпредприятия

10 июля, Белыничский район /Корр. БЕЛТА/. Победительница национального конкурса "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич примерила на себя роль руководителя сельхозпредприятия во время праздника в Белыничском СПК "Колхоз "Родина", передает корреспондент БЕЛТА.

После победы в конкурсе в графике белорусской красавицы оказались не только гламурные мероприятия и дефиле на подиумах. Сегодня она присутствовала на местном празднике в агрогородке Вишов, где чествовали сотрудников сельскохозяйственного кооператива.

Поблагодарить коллектив предприятия за достижение высоких показателей в агрогородок приехал и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Посещая музей колхоза "Родина", глава государства предложил белорусской красавице присесть за стол первого председателя хозяйства и в шутку предположил, что, возможно, ей придется возглавить сельскохозяйственное предприятие.

"Сегодня я поняла, что труд аграриев не просто самый сложный, но еще благородный и самый нужный", - сказала Мария Василевич, общаясь с журналистами, которые поинтересовались у нее карьерными планами. Девушка заявила, что если Президент говорил серьезно и предложение будет в силе, то готова попробовать себя в сельском хозяйстве, но сперва ей необходимо отработать двухгодовой контракт по месту своей текущей работы.

Музей колхоза "Родина" открылся в июле 2014 года. Всего в нем насчитывается более тысячи экспонатов. Здесь Александру Лукашенко рассказали об истории вишовской земли, этапах становления предприятия и его лучших тружениках. Главе государства продемонстрировали старинные сельскохозяйственные инструменты и предметы быта, а также угостили свежеиспеченным по старинному рецепту хлебом и медом с местной пасеки.-0-