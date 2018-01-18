18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович отмечает необходимость разработки концепции развития музейного дела в Беларуси. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам развития археологического музея "Берестье" - филиала Брестского областного краеведческого музея, а также завершения строительства музейных объектов в деревне Юровичи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

В совещании участвовали министр культуры Беларуси Юрий Бондарь, заместитель председателя Брестского облисполкома Олег Величко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Старовойтова, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Александр Коваленя, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Вадим Лакиза. Они обсудили вопросы дальнейшего развития музея "Берестье" с учетом его значения в истории и культуре Беларуси, а также возможность присвоения ему статуса национального археологического музея.

Музей "Берестье" расположен на территории Волынского укрепления Брестской крепости. В соответствии с планом мероприятий по подготовке к празднованию тысячелетия Бреста, в 2018-2019 годах за счет средств бюджета облисполкома планируется выполнить модернизацию с капитальным ремонтом здания и реэкспозицией музея. Обсуждается возможность возведения ряда объектов, которые отражали бы его историческое значение. Среди них - деревянные оборонительные стены, гончарная и ремесленные мастерские. Изучив прозвучавшие мнения, Михаил Мясникович отметил, что развитие музея "Берестье" должно рассматриваться отдельно от Брестской крепости. "Эти два уникальных объекта находятся на одной территории, и к вопросам развития музея надо подходить продуманно и взвешенно", - подчеркнул он.

В целом, по мнению Михаила Мясниковича, вопросы сохранения историко-культурного наследия Беларуси требуют большего внимания. "Что касается музеев, необходимо разработать концепцию развития музейного дела", - сказал он. Такой документ позволил бы более эффективно использовать возможности музеев как объектов культурно-образовательной деятельности и туризма, повысить спрос на их услуги, более рационально расходовать средства на развитие музеев и сохранение их экспозиций. "Если мы сегодня говорим о повышении туристической привлекательности, безвизовом режиме, в целом об укреплении имиджа нашей страны - надо этим заниматься", - подытожил Михаил Мясникович.-0-