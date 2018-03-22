МНС будет пресекать попытки перевозчиков получать прибыль с помощью сервисов по поиску попутчиков

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые органы работают по выявлению незаконной деятельности лиц по перевозке граждан с помощью сервисов по поиску попутчиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

"Налоговыми органами на постоянной основе проводятся контрольные мероприятия, направленные на выявление и пресечение незарегистрированной предпринимательской деятельности граждан, в том числе с использованием сайта BeepCar.ru", - подчеркнули в МНС.

В ведомстве пояснили, что условия функционирования таких сайтов по поиску попутчиков, как BeepCar.ru, в Беларуси меняться не будут. Внимание налоговых органов будет направлено лишь на те поездки, которые совершаются с целью получения прибыли - то есть являются незаконной предпринимательской деятельностью. "Некоторые перевозчики используют подобные ресурсы, чтобы искать себе клиентов, и делают это на постоянной основе, а это уже незаконная предпринимательская деятельность. Согласно законодательству, при оказании услуг по перевозке пассажиров за плату (оплату стоимости топлива) физическим лицам необходимо учитывать, что если оказание таких услуг направлено на систематическое получение прибыли, то гражданин, осуществляющий такую деятельность и получающий за это вознаграждение, может осуществлять ее только после государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования (индивидуального предпринимателя или юридического лица)", - отметили в МНС.

При этом в министерстве отметили, что в соответствии с нормами декрета №7 для выполнения внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, перевозок пассажиров автомобилями-такси с 26 февраля 2018 года не требуется получение специального разрешения (лицензии).

Как сообщалось, изменения в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", предусматривающие в том числе новые правила работы водителей маршрутных такси, вступили в силу 23 января текущего года. Некоторые перевозчики с 26 февраля сообщали о временном прекращении своей деятельности. В СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о том, что перевозчики-"нерегулярщики", которые отказались работать в регулярном сообщении, начали искать клиентов с помощью сервисов по поиску попутчиков.-0-