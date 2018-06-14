14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный интернет-банкинг становится доступным для тотально незрячих людей. Как это работает, специалисты расскажут во время круглого стола проекта "Учимся управлять финансами сами" в Минске 18 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОО "БелТИЗ".

"Авторы проекта "Учимся управлять финансами сами" - специалисты учреждения реабилитации инвалидов по зрению "Центр успешного человека" - пояснят, каким образом все банковские операции возможны без зрительного контроля. Также на встрече будет предложена новая социальная дорожная карта по включению людей с инвалидностью по зрению в сообщество активных пользователей мобильных банковских приложений", - пояснили в объединении.

Речь идет об адаптации для незрячих специального мобильного приложения для совершения банковских операций на смартфоне, а также обучении таких пользователей. Во всех регионах страны по проекту планируются семинары и мастер-классы.

Круглый стол состоится в специализированном образовательно-реабилитационном центре РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр" с участием представителей Министерства труда и социальной защиты, Нацбанка Беларуси, финансовых организаций и банковских учреждений, доноров, партнеров и бенефициаров проекта - тотально незрячих людей.

Проект "Учимся управлять финансами сами" реализуется как элемент более масштабного проекта "Учиться, чтобы действовать", который финансируется Европейским союзом и софинансируется DVV International - Институтом международного сотрудничества Немецкой ассоциации народных университетов.-0-