Модернизация НПЗ не повлияет на стоимость топлива - Ляшенко

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизация нефтеперерабатывающих заводов - ОАО "Нафтан" и Мозырского НПЗ - не повлияет на стоимость топлива. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ в программе "Неделя" председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко, сообщает БЕЛТА.

"Стоимость топлива в России и Беларуси не может серьезно отличаться. Говорить, что наша модернизация повлияет на стоимость топлива - такой зависимости нет. Модернизация больше относится к блоку эффективности работы наших предприятий, которая в результате реализации проектов должна повыситься", - сказал Игорь Ляшенко.

В частности, предусмотрено увеличение глубины переработки нефти, выхода светлых нефтепродуктов. "Объекты находятся в активной фазе инвестирования, строительно-монтажных работ. Срок сдачи объектов определен - ноябрь 2019 года", - добавил Игорь Ляшенко.

Председатель концерна также отметил, что стоимость топлива будет повышаться пропорционально стоимости нефти. "Мы идем синхронно с нашими коллегами из Российской Федерации, сегодня такая стратегия. Нами была задекларирована политика сдержанного роста либо понижения цены, - сказал он. - Сейчас все вопросы с поставщиками нефти исчерпаны, нефть мы получаем в оговоренных объемах и в оговоренные сроки. Надеюсь, что такие отношения будут постоянными".-0-