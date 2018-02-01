1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 2 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно, днем с прояснениями. Днем на большей части территории страны прогнозируются осадки (мокрый снег и дождь), местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 3 - плюс 3 градуса. Днем будет от нуля до 5 выше нуля.-0-
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