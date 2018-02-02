2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег с дождем ожидается в Беларуси 3 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем по востоку страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах ожидается сильный мокрый снег, местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, по юго-востоку - от нуля до плюс 2. Днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.-0-
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