Молдова присоединится к Хартии адвокатских принципов

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молдова в ближайшее время присоединится к Хартии основополагающих принципов адвокатской деятельности, сообщил журналистам президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году к хартии присоединилась Монголия. Мы ожидаем в ближайшее время присоединения адвокатуры Молдовы", - сказал Юрий Пилипенко.

Хартия была подписана в 2016 году на VI Петербургском международном юридическом форуме после круглого стола на тему сходства в регулировании оказания правовой помощи бизнесу в странах СНГ и Балтии. Беларусь была в числе ее учредителей. Первоначально хартия была подписана представителями адвокатских сообществ Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Адвокатуры, подписавшие хартию, подтверждают приверженность основополагающим принципам профессии: уважения верховенства права и справедливого отправления правосудия, законности как основополагающему принципу оказания юридической помощи, независимости адвоката и адвокатских образований, соблюдения адвокатской тайны, соблюдения правил профессионального поведения, приверженности интересам клиента и др.

В Минске сегодня проходит международная научно-практическая конференция "Адвокатура и государство: пути взаимодействия". В белорусской столице собрались адвокаты стран бывшего Советского Союза. Коллеги обсуждают развитие адвокатуры на современном этапе, ее роль в выполнении государственных задач, реформы в сфере адвокатуры, проблемы трансграничных правоотношений.-0-