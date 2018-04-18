18 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Молдова рассчитывает на открытие авиарейса Минск-Кишинев в ближайшее время. Об этом Президент Молдовы Игорь Додон заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Надеемся в ближайшее время открыть прямой рейс между Минском и Кишиневом, что даст дополнительный импульс для развития наших отношений", - сказал Игорь Додон.
Президент отметил, что Беларусь и Молдова создали нормативную базу для развития двусторонних отношений во всех секторах. "Беларусь входит в десятку коммерческих партнеров Молдовы. У нас много совместных предприятий. Мы уже собираем здесь белорусские трактора, троллейбусы. Надеюсь, что мы будем в ближайшем будущем собирать и автобусы", - отметил он.
Перспективным Игорь Додон считает и участие белорусских компаний в инфраструктурных проектах в Молдове, в том числе в строительстве дорог. "Белорусские дороги по качеству одни из самых лучших в мире. Для нас было бы очень интересно и важно применить этот опыт и в Молдове", - подчеркнул молдавский лидер.-0-
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