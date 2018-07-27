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Молодежный лагерь "Бе-La-Русь" изменит формат

Общество 27.07.2018 | 18:48

27 июля, Верхнедвинский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Молодежный лагерь "Бе-La-Русь", который проходит в Верхнедвинском районе на стыке границ Беларуси, России и Латвии, изменит формат, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил в беседе с журналистами первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк, лагерь - уникальная площадка, где уже 27 лет собирается молодежь трех стран, преодолевая сотни километров. Тем не менее, чтобы он становился еще более интересным и разнообразным, в его программу нужно вносить изменения. "В следующем году форум приобретет новый импульс. Для нас важно, чтобы лагерь имел результаты в виде проектов. В первую очередь будем вырабатывать стратегии в межрегиональном сотрудничестве в сфере предпринимательства, сельского хозяйства, волонтерстве, обмене профессиональными навыками между молодыми специалистами. После нынешнего лагеря в ближайшее время стартует белорусско-российский бизнес-инкубатор. Надеемся, что к этой инициативе подключатся латышские друзья", - рассказал Дмитрий Воронюк.

Он добавил, что планируется приглашать известных людей трех стран, чтобы они поделились своими секретами успеха, дали советы и провели мастер-классы. Организаторы форума намерены пригласить хоккеиста Александра Овечкина, Дарью Домрачеву и Уле-Эйнара Бьорндалена, бизнесменов. Так лагерь получит образовательную составляющую.

Солидарен с этими предложениями и председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий - менять формат форума необходимо, а вне его нужно взаимодействовать не только на уровне центральных комитетов молодежных организаций, но и региональном. В частности, планируется выработать совместные проекты к II Европейским играм в Минске и чемпионату мира по хоккею 2021 года в Беларуси и Латвии.

Пока руководители делегаций обсуждали будущее лагеря, на спортивном поле кипели страсти среди участников футбольных и волейбольных баталий. Хороший уровень игры показали молодые люди из Брестской области. В другой точке лагеря желающие сдавали нормативы ГТО. Больше всего притягивало внимание, когда участники стояли в планке. Громкая музыка в другом месте давала понять, что там проходят мастер-класс по танцам.

Участники форума отмечают, что за время своего существования лагерь стал любимым местом встреч. Некоторые знакомства перерастают в отношения и брак. Среди таких примеров - семья Ефименко. В 2014-м на "Бе-La-Руси" Дмитрий и Анастасия познакомились и со временем сыграли свадьбу. Скоро их дочке исполнится год, а в 2019-м родители планируют привезти ее в лагерь.

С удовольствием в Верхнедвинский район на "Бе-La-Русь" приезжает и многодетная семья из Ярославля. Александр и Яна Курзановы приехали с детьми, которых у них восемь. "Приезд сюда стал семейной традицией. Лагерь все больше становится интересным детям. В свое время приехали - и втянуло. Приятно, что каждый год встречаешься с людьми, которых можешь увидеть только здесь, а так общаемся через соцсети", - пояснила Яна.

В этом году молодежный лагерь объединил более 500 молодых людей - представителей молодежных организаций стран - учредителей проекта, ветеранов молодежного движения и почетных гостей. Форум проходит под девизом "Дыши полной грудью!".

Лагерь открылся вчера и продлится до 29 июля. Впереди у молодежи трех стран еще много событий, творческих конкурсов, посиделок за костром и неформального общения. Но особое место в программе лагеря всегда отводится мероприятиям патриотической направленности. Пройдет митинг памяти героев Великой Отечественной войны, памятное возложение цветов к монументам комсомольцев Прошковского подполья на территории Беларуси, второму секретарю подпольного райкома ВЛКСМ, Герою Советского Союза, партизанской разведчице Марии Пынто - на территории России. Участники лагеря передадут через латвийских пограничников гирлянду для возложения к памятнику Героя Советского Союза Иманта Судмалиса.

Организаторами международного молодежного лагеря "Бе-La-Русь" выступают общественное объединение "Белорусский республиканский союз молодежи", Союз за прогресс молодежи Латвии и Российский союз молодежи.

Курган Дружбы был насыпан в 1959 году в память о боевом содружестве партизан Беларуси, Латвии и России на границе трех стран. Три аллеи проложены от Кургана - в сторону Беларуси березовая, Латвии - липовая, России - кленовая. На вершине Кургана растет дуб как символ добрососедских отношений трех наций. Именно поэтому дубовый лист стал символом международного молодежного лагеря "Бе-La-Русь".-0-

ФОТОРЕПОРТАЖ: Молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь" проходит на границе Беларуси, Латвии и РоссииФОТОРЕПОРТАЖ: Молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь" проходит на границе Беларуси, Латвии и России
Молодежный лагерь объединил более 500 молодых людей - представителей молодежных организаций стран - учредителей проекта, ветеранов молодежного движения и почетных гостей. Форум проходит под девизом "Дыши полной грудью!".

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БРСМ, молодежь, форумы
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