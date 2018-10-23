23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективная монография к 100-летию комсомола Беларуси будет издана к 2020 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин.

"Это будет еще одно издание, которое позволит наиболее полно осветить историю становления и развития молодежного движения в Беларуси. В частности, сегодня в Минске презентована книга "В ритме летящих лет…Очерки истории комсомола Беларуси" к 100-летию ВЛКСМ. В процессе работы над изданием возникла идея создать большую коллективную монографию к 100-летию комсомола Беларуси и сборник документов. Скажем, членские билеты первых комсомольцев, приказы о расстреле комсомольцев-подпольщиков, целинные документы, БАМ - все это отражено в документах, и мы бы хотели их издать. Думаю, это будет интересно широкому кругу читателей", - сказал Вадим Гигин.

По его словам, работа над новыми изданиями уже начата. "Книга - это научно-популярное издание, сборник документов представит архивные документы с комментариями, а коллективная монография - это уже научно-теоретический авторский текст, который будет иметь научно аргументированные доводы. Все эти три издания в итоге позволят воссоздать весь исторический путь становления молодежного движения Беларуси, обобщить его и выработать практические рекомендации для современных молодежных организаций и органов госуправления, которые призваны заниматься молодежной политикой, т.е. практическую значимость этих изданий трудно переоценить", - подчеркнул декан факультета философии и социальных наук.

Столетие ВЛКСМ будет отмечаться 29 октября, а вековой юбилей комсомола Беларуси отпразднуют в сентябре 2020 года. -0-