3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мост через Сож на трассе М8 признан аварийным, сообщает телеканал ОНТ.

Сейчас в целях безопасности по нему ограничено движение грузового транспорта. Мост связывает объездную дорогу, которая ведет в областной центр - это участок республиканской трассы M8 (граница России - Витебск - Гомель - граница Украины).

Как показала экспертиза, из-за коррозии в одном из блоков моста пришла в негодность арматура. Большегрузы теперь направляют через город: объездной путь занимает около 8 км. Движение для легковых машин пока открыто.

По словам начальника управления эксплуатации автомобильных дорог предприятия "Гомельавтодор" Сергея Мозгова, на подходах к мосту были установлены соответствующие дорожные знаки, а также схемы, которые информируют водителей, у которых полная масса транспортного средства превышает 5 т, о необходимости двигаться в обход данного автодорожного моста. "Вид ремонта и его сроки будут определены Министерством транспорта Беларуси в ближайшее время", - сказал он.-0-