МТЗ провел показательные испытания самого мощного трактора

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод провел показательные испытания своего самого мощного трактора "Беларус" в 450 л.с. в ходе семинара-совещания "День поля" в ОАО "Рудаково" Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

Мероприятие было организовано в ходе реализации Витебским облисполкомом плана по выводу АПК на безубыточную работу. Вместе с руководителям сельскохозяйственных организаций со всей республики рассматривался вопрос технического перевооружения села из-за высокого износа парка сельхозтехники.

"Сельское хозяйство сегодня - это бизнес, а не социальный проект, оно должно жить без госдотаций, зарабатывать деньги, чтобы затем вкладывать в свое развитие и еще иметь средства на поддержку инфраструктуры территории, на которой живут его работники, - отметил председатель Витебского облисполкома Николая Шерстнев. - Нужно кардинально технически перевооружить село. Всю нагрузку на себя должна взять высокопроизводительная техника, управляемая грамотными, мотивированными людьми, нужно внедрять современные технологии. Только так мы снизим затраты на единицу продукции, сделав ее конкурентоспособной, нарастим объемы, загрузим все виды переработки. И в итоге получим желаемую прибыль".

Участникам семинара наглядно продемонстрировали преимущества новых сельхозмашин, была показана передовая техника машиностроителей.

В соревновательном режиме мощь и качество выпускаемой техники представил вниманию Минский тракторный завод. В частности, в поле вышли агрегатированные BELARUS-82.1 в эксклюзивной комплектации с системой навигации Trimble Autopilot, BELARUS-1523В, BELARUS-3525 c трансмиссией PowerShift и BELARUS-4522.-0-

Фото МТЗ.