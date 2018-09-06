6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музеи расскажут в соцсетях об экспонатах по теме освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Проведение такой акции инициировал Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

В акции, которая пройдет 23 сентября, когда исполняется 75 лет со дня начала освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, могут принять участие белорусские и зарубежные музеи, а также архивы и библиотеки. Участникам предлагается в течение дня на страницах в социальных сетях публиковать информацию о своих экспонатах и музейных предметах, документах, фотографиях и других материалах, связанных с освобождением Беларуси. Присоединиться могут и все желающие, чьи семейные архивы хранят память об этой странице истории.

Публикации могут быть посвящены основным датам и эпизодам освобождения, его участникам, исторической памяти. Записи следует помечать тэгами #ОсвобождениеБеларуси75 и #BelarusLiberation75. Приветствуются ссылки на аккаунты Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны как инициатора акции: "ВКонтакте", Facebook, Instagram.

Героический путь воинов Красной армии к полному освобождению территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков начался 23 сентября 1943 года. В этот день был освобожден первый районный центр республики - городской поселок Комарин Полесской области. В ходе наступательных операций осенью и зимой 1943-1944 годов удалось сковать силы группы армий "Центр" и освободить 36 районных и 2 областных центра - Гомель и Мозырь. За мужество и героизм, проявленные в боях, 796 бойцов и командиров были удостоены звания Героя Советского Союза. Советские войска заняли выгодные позиции, с которых летом 1944 года началась победоносная белорусская наступательная операция "Багратион".-0-