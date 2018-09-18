МВД Беларуси и России на коллегии обсуждают вопросы безопасности на международных соревнованиях

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы обеспечения безопасности на международных спортивных мероприятиях обсуждают на заседании Объединенной коллегии МВД Союзного государства в Новополоцке, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей МВД Беларуси.

На повестку дня вынесены вопросы взаимодействия в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также при проведении крупных международных спортивных мероприятий. Для участия в заседании прибыла делегация МВД России во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

Между территориальными подразделениями ГАИ и ГИБДД приграничных территорий постоянно проводятся мероприятия по установлению и задержанию разыскиваемых транспортных средств и лиц, причастных к их хищению, а также скрывшихся с места аварии. Стороны обмениваются запросами об исполнении решений о назначении наказаний, вынесенных за нарушения ПДД, сведениями о зарегистрированных транспортных средствах, регистрационных и водительских документах.

Одно из главных направлений приграничного взаимодействия в этой сфере - реализация согласованной миграционной политики, в том числе в ходе контроля за передвижением болельщиков, которые направляются к местам спортивных мероприятий. Принимаются меры, ограничивающие въезд на территорию Союзного государства людей, нарушивших миграционное законодательство. Сейчас в общий список включено более 1 млн иностранцев.

Тесное сотрудничество с МВД России позволило белорусским милиционерам изучить опыт обеспечения безопасности при проведении XXVII Всемирной летней универсиады в Казани (2013), XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи (2014), чемпионата мира по футболу FIFA (2018).-0-