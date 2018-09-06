МВД Беларуси проводит опрос об ответственности за педофилию

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел Беларуси на своем сайте проводит очередной опрос граждан на тему преступлений против половой неприкосновенности детей, сообщили БЕЛТА в МВД.

В декабре 2017 года на официальном сайте милицейского ведомства был запущен опрос. С его помощью планировалось выяснить, насколько население информировано о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и мерах по борьбе с этими злодеяниями. Результаты показали, что граждане поддерживают инициативы ведомства, которые направлены на совершенствование национального законодательства в этой сфере.

"С учетом большого количества выявленных в этом году преступлений против половой неприкосновенности детей и проведением стражами порядка усиленной профилактической работы в этом направлении, МВД дает старт второму опросу общественного мнения", - отметили в ведомстве. Анкета расширена и скорректирована - для выработки более конкретных предложений по изменению правовых норм, а также дальнейшего изучения взгляда граждан на проблему.

Предлагается ответить, в частности, соответствует ли тяжести преступления существующее наказание в отношении педофилов, какие меры дополнительного наказания необходимы в отношении таких людей, чтобы предупредить совершение ими подобных преступлений в будущем. Нужны ли белорусскому законодательству поправки, позволяющие наказывать педофила не только за совершенное насилие над ребенком, но и на стадии приготовления к нему (виртуального контакта, общения, встречи); много ли люди знают о проблеме педофилии в целом - в МВД ждут ответов на эти и другие вопросы. В ведомстве подчеркнули: важно мнение каждого неравнодушного человека.

Беларусь добилась значительных результатов в сфере противодействия торговле людьми и педофилии. Чтобы оперативно реагировать на новые вызовы и бороться с педофилией максимально эффективно, в МВД разрабатывают дорожную карту. Функции всех заинтересованных сторон - госорганов, общественных и неправительственных организаций - четко прописаны. Документ касается нескольких аспектов: профилактика, предупреждение, реабилитация потерпевших, реинтеграция в общество, информационная кампания.-0-