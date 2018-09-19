МВД Беларуси: российские коллеги окажут консультации на предстоящих крупных спортивных форумах

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские полицейские окажут консультативную и методическую помощь на предстоящих крупных спортивных мероприятиях в Беларуси. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте МВД Беларуси в Facebook, сообщает БЕЛТА.

По результатам заседания объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства глава белорусского МВД генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич заявил, что российские коллеги делегируют своих сотрудников на время проведения II Европейских игр и чемпионата мира по хоккею. Это повысит эффективность принимаемых мер по обеспечению общественного порядка.

"В данном конкретном случае речь идет не о присутствии российских полицейских на спортивных и общественных объектах, а об оказании коллегами консультативной и методической помощи при проведении спортивных мероприятий с учетом наработанного опыта в период проведения спортивных состязаний мирового уровня на территории России, в том числе последнего чемпионата мира по футболу в 2018 году", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что определенное количество полицейских войдет в состав оперативно-ситуационных штабов для координации действий и информационного сопровождения при проведении мероприятий по обеспечению надлежащего уровня охраны общественного порядка и безопасности.-0-