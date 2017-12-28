28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД выступило с инициативой о повсеместном использовании шлагбаумов на железнодорожных переездах. Об этом сообщил во время прямой линии в "Сельской газете" начальник УГАИ МВД Беларуси Дмитрий Корзюк, сообщает БЕЛТА.

Об инициативе глава ГАИ упомянул при ответе на вопрос о том, почему не все переезды с пересечением магистральных железнодорожных трасс оборудованы шлагбаумами. "Министерство внутренних дел выступило с инициативой перед руководством Минтранса о повсеместном использовании на переездах шлагбаумов или иных заградительных устройств, а также обустройстве на подходах к переездам искусственных неровностей. Наряду с этим подразделения ГАИ регулярно контролируют соблюдение требований ПДД на переездах. В текущем году выявлено более двух тысяч таких нарушений", - рассказал Дмитрий Корзюк.

Анализ аварийности свидетельствует о высокой тяжести последствий в результате ДТП с участием поездов. Такие происшествия приводят к гибели или ранениям людей, а также повреждениям транспорта и грузов, задержкам в движении. За 11 месяцев в стране произошло 4 таких ДТП, в которых 9 человек погибли и 2 получили ранения. "Надо вспомнить о происшествии в сентябре на переезде в Ивановском районе Брестской области, где погибли 5 человек, в том числе 3 малолетних ребенка, - сказал Дмитрий Корзюк. - Причина аварии - грубое нарушение правил дорожного движения водителем. Однако мы понимаем: будь этот переезд оборудован шлагбаумами или иными сдерживающими конструкциями, трагедии, скорее всего, можно было бы избежать".

Сейчас требования к обустройству железнодорожных переездов содержатся в техническом кодексе установившейся практики ТКП 543-2014 "Железнодорожные переезды. Правила проектирования, устройства и эксплуатации". Согласно документу, переездными шлагбаумами должны быть оборудованы: переезды I и II категории (с высокой интенсивностью движения поездов и (или) автомобилей), расположенные на участках железнодорожного пути с установленными скоростями движения поездов свыше 140 км/ч. Эти требования предъявляются, если переезд имеет более двух главных путей или неудовлетворительные условия видимости.-0-