МЗП и денежные доходы населения за февраль не индексируются - Минтруда

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за февраль текущего года не индексируются, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Как пояснили в Минтруда, в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за февраль к январю 2018 года составил 100,9%. Таким образом, он не превысил пятипроцентного порога к сентябрю 2017 года - месяцу пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников; заработной платы государственных служащих и приравненных к ним лиц; денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава; денежного довольствия военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений; к январю 2018 года - месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета. В связи с этим данные виды доходов за февраль не индексируются.

Минимальная заработная плата, установленная правительством с 1 января нынешнего года в размере Br305, за февраль также не индексируется. Населению, получающему доходы на территории республики из других источников, потери от инфляции возмещаются по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Для справки: денежные доходы населения за февраль 2018 года, подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах Br199,32 - 100% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации (в соответствии с указом от 28 января 2006 года №55 "О нормативе индексации денежных доходов населения с учетом инфляции").-0-