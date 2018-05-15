"Удача в придачу!" - тур 68! "Мисс Беларусь" Мария Василевич разыграла квартиру в Минске, также определены владельцы трех "Хендэ Крета" от "Евроопт"!

Игра "Удача в придачу!" с "Евроопт" за свою историю изменила к лучшему жизни уже многих белорусов, которым достались автомобили и квартиры в Минске. И сегодня к ним добавились еще четверо счастливчиков - обладателей суперпризов 68-го тура! Их имена были названы в этот вторник в столичном "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8 в прямом эфире телеканала ОНТ, а выигрышные коды определили победители прошлых туров и известные персоны!

Как и в прошлый раз, у зрителей была возможность не только услышать голос победителей по телефонной связи, но и увидеть их первые эмоции во время эксклюзивных видеоинтервью! Организаторы смогли дозвониться одному из победителей по видеосвязи во время прямого эфира на ОНТ, а с другими счастливчиками удалось пообщаться таким же образом сразу после розыгрыша - во время интернет-трансляции на сайте evroopt.by.

Итак, кому же повезло выиграть автомобили и квартиру на этой неделе? Главный приз - жилье в престижном районе Минска - отныне принадлежит Михаилу Шпаку из города Жодино Минской области. Выигрышный код этого счастливчика определила обладательница титула "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич. Также общепризнанная красавица страны поздравила победителя с этим невероятным событием в его жизни во время звонка в прямом эфире!

Общепризнанная красавица страны вытянула семь цифр – и квартира в Минске досталась Михаилу Шпаку из города Жодино

"Вы так не шутите!" - отреагировал главный победитель, услышав фантастическую новость о выигрыше квартиры. А поняв, что все это чистая правда, на всю страну закричал: "Ура-а-а!". Кстати, как выяснилось, в июне Михаилу Михайловичу исполнится 70 лет – прекрасный сюрприз ему достался от фортуны к юбилею! А "товаром удачи" для этого счастливчика стала баночка обычной консервированной кукурузы, приобретенная для салата.

И эмоции главного победителя очень легко понять, ведь приз ему достался действительно шикарный! Квартира находится в престижном районе Минска, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом - комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... Словом, все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! И даже если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Стоимость жилья солидная - более 113 тыс. рублей, или свыше $55 тыс. в эквиваленте. Кстати, это уже 48-я квартира, которая досталась участникам игры "Удача в придачу!" .

Жилье в столице – отличная возможность изменить жизнь к лучшему!

Крупно повезло в этот вторник и еще трем участникам 68-го тура, которые выиграли модные и практичные внедорожники "Хендэ Крета" стоимостью почти 34 тыс. рублей каждый. И это уже 183-й, 184-й и 185-й автомобили, которые обрели своих владельцев в игре от "Евроопт".

Еще три победителя вскоре сядут за руль ярких и практичных "Хендэ Крета"!

В эти дни, когда общественность с интересом обсуждает результаты "Евровидения-2018", в студию игры заглянула Анастасия Винникова, представившая Беларусь на музыкальном конкурсе в 2011 году. Талантливая артистка определила судьбу красного "Хендэ Крета". Семь цифр - и этот автомобиль стал принадлежать Елене Левченко, экономисту из Минска.

Красный автомобиль выиграла Елена Левченко из Минска - удачу ей принесла белорусская певица Анастасия Винникова

В финале розыгрыша суперприза у этой победительницы было сразу 7 игровых кодов из 10 – и удача улыбнулась! Не случайно говорят: больше кодов – больше шансов!

Услышав от Анастасии Винниковой в прямом эфире новость о своей победе, Елена сразу даже растерялась. "Я выиграла автомобиль!" – только и смогла промолвить она. А уже через минутку вся страна смогла увидеть эту счастливицу – ей дозвонились по видеосвязи. "Просто супер!" – не стала скрывать эмоций Елена, увидев свой стильный яркий внедорожник в прямом эфире.

Еще двум участникам игры эстафету удачи передали победители 67-го тура. Синий "Хендэ Крета" разыграл Антон Лабзин, также выигравший автомобиль. С его легкой руки суперприз достался Дмитрию Свекло из деревни Лихачи Гродненской области.

Синий "Хендэ Крета" разыграл победитель прошлого тура Антон Лабзин – теперь автомобиль принадлежит Дмитрию Свекло из деревни Лихачи

К сожалению, дозвониться этому победителю в прямом эфире не удалось, но радостную новость ему уже, без сомнений, сообщили.

А бежевый "Хендэ Крета" разыграла Наталья Бандик, которой в прошлом туре посчастливилось стать владелицей квартиры! Шар за шаром - и автомобиль стал принадлежать Юлии Гулейчик из Минска, которая работает в магазине "Корона" в торговом центре "Замок".

Третьего автовладельца определила главная победительница 67-го тура Наталья Бандик – фортуна улыбнулась Юлии Гулейчик из Минска

И эту победительницу также не удалось поздравить в эфире ОНТ, абонент был недоступен. Но после завершения розыгрыша во время интернет-эфира на сайте evroopt.by организаторам удалось связаться с Юлией по видеосвязи.

"Я пока еще в шоковом состоянии, сразу подумала, что это шутка! – призналась счастливица. – Очень многие уже успели поздравить, даже те, с кем долгое время не общались. Так неожиданно и приятно! Каждый день проезжаю мимо Денисовской, и вот повезло! Водить выигранный внедорожник буду сама, раз такая удача мне досталась!"

Всего 40 минут круто изменили жизнь сразу четырех белорусов, которым достались три автомобиля и квартира в Минске. А ярким завершающим аккордом розыгрыша стало выступление Анастасии Винниковой!

Ярким завершающим аккордом розыгрыша стало выступление Анастасии Винниковой!

Благодаря прямому эфиру на телеканале ОНТ и трансляции на сайтах evroopt.by и belta.by увидеть все происходящее в режиме реального времени мог каждый желающий! Более того, посмотреть розыгрыш в записи можно и теперь, в любой удобный момент, - достаточно зайти в раздел игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by. Кстати, скоро там появится и список главных победителей 68-го тура.

Вот так повезло покупателям, которые сделали свои обычные покупки на прошлой неделе! А если вашего имени пока нет в списке победителей, не расстраивайтесь. Ведь теперь выигрывать призы в игре "Удача в придачу!" можно хоть каждый день!

Каждый день покупатели выигрывают более 5 000 денежных призов! Покупайте сегодня – и выигрывайте деньги уже завтра!

Каждый ваш чек на сумму от 10 рублей с "товаром удачи" уже на следующий день после совершения игровой покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" примет участие в розыгрыше более 5 000 денежных призов. Розыгрыши транслируются на сайте evroopt.by, начало в 17.20.

"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Так много способов поймать удачу!

А во вторник, 22 мая, все игровые коды, полученные за покупки с 14 по 20 мая, вне зависимости от результатов ежедневного розыгрыша, будут претендовать на суперпризы 69-го тура - три автомобиля "Хендэ Крета" и квартиру в Минске, по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6!

А 22 мая игровые коды за неделю будут претендовать на суперпризы – три внедорожника "Хендэ Крета" и квартиру в Минске!

Не упустите прекрасный шанс выиграть деньги, автомобиль или даже квартиру в Минске! Совершайте нужные вам покупки - и встречайтесь с удачей каждый день!