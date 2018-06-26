На июльские праздники БЖД назначила более 30 дополнительных поездов

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предстоящие июльские праздники Белорусская железная дорога назначила более 30 дополнительных поездов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по обеспечению перевозок пассажиров в праздничные дни. В период с 29 июня по 4 июля по БЖД будет курсировать 31 дополнительный поезд межрегиональных линий бизнес и экономкласса по наиболее востребованным у пассажиров направлениям", - рассказали в пресс-центре.

Так, по направлению Минск - Гомель назначено 15 поездов, Минск - Брест - 11 поездов, Минск - Витебск - 2 поезда. По направлению Комуннары - Минск - 1 поезд, Мозырь - Минск - Мозырь (станция Козенки) - 2 поезда.

Также на предстоящие праздники Белорусская железная дорога назначила 6 дополнительных поездов международных линий в сообщении Минск - Львов и Минск - Вильнюс.

Четыре дополнительных поезда №635/461/462 и №461/462 в сообщении Минск - Львов - Минск будут курсировать через Барановичи-Полесские, Лунинец, Удрицк, Сарны, Ровно, Здолбунов в период с 29 июня по 3 июля.

На 3 июля БЖД назначила два дополнительных поезда международных линий №801/802 Минск - Вильнюс.

Более подробную информацию о расписании движения поездов и их маршрутах можно получить по телефону 105, а также на сайте железной дороги.-0-