На обработку данных переписи 2019 года потребуется не менее полутора лет

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На обработку данных переписи населения Беларуси 2019 года потребуется не менее полутора лет. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Потребуется не менее полутора лет - предстоит большая работа с тематической разбивкой, всевозможными срезами. Но, конечно, первые предварительные данные мы озвучим в течение месяцев трех. Уже сейчас на уровне районов в Белстат поступает масса вопросов по формированию итогов переписи и подходам к этой работе", - сказала Инна Медведева.

Она выразила надежду, что ускорить обработку данных позволит использование электронных носителей: опрос будет проводиться с помощью планшетов, а также через интернет-перепись.-0-