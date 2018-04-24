24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС в 2019-2020 годах планируется использовать Br1,2 млрд. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Петр Николаенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"По действующей госпрограмме на реализацию мероприятий до 2020 года планируется направить Br2,6 млрд. Из них расходы в 2016-2017 годах составили практически Br1 млрд, запланировано на текущий год Br470 млн и прогнозируется использовать в 2019-2020 годах Br1,2 млрд. В приоритете, как и в предыдущих программах, задачи по социальной защите, медобеспечению и оздоровлению пострадавших", - сказал Петр Николаенко.

Ежегодные затраты по чернобыльской программе в Беларуси составляют около 3% республиканского бюджета. "Средства в общей массе распределяются по четырем направлениям. Первое - это социальная защита, медобеспечение и оздоровление пострадавшего населения. Второе - радиационная защита и адресное применение защитных мер. Третье - социально-экономическое развитие пострадавших регионов, четвертое - научное обеспечение и совершенствование информационной работы", - отметил заместитель начальника департамента.

"Начиная с 2001 года на социальную защиту, медобеспечение и санаторно-курортное лечение пострадавших идет более половины средств, выделяемых из бюджета страны на преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС. Всего в Беларуси более 71,9 тыс. участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Инвалидов-чернобыльцев - более 9,7 тыс. Пострадавшее население под специальным наблюдением. Практически 100% из них ежегодно проходят обследование", - сообщил Петр Николаенко.-0-