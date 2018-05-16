16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на проведение летней оздоровительной кампании из бюджета выделено Br43 млн, сообщила журналистам консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования проходят оздоровление более трети всех детей школьного возраста. На эти цели государство затрачивает значительные финансовые средства. Не станет исключением и летняя оздоровительная кампания 2018 года. Планируется использовать Br43 млн государственных средств на соответствующие мероприятия, - сказала Лариса Емельянчик. - Из них Br41 млн - на удешевление стоимости путевок в оздоровительные лагеря, почти Br1,5 млн - на приобретение путевок для льготных категорий детей и чуть более Br0,5 млн - на оказание помощи в подготовке стационарных оздоровительных лагерей к работе в летний период".

Средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей на 18 и более дней прогнозируется в размере Br430, при этом размер удешевления составит Br185. Средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием - Br93, размер удешевления - Br76. В лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей средняя стоимость путевки - около Br100, размер удешевления - Br84. В спортивно-оздоровительный лагерь на 18 дней - Br460, размер удешевления - Br205. "Таким образом, ежегодно размер дотаций составляет не менее 40% стоимости путевки. Благодаря ее удешевлению за счет профсоюзной организации, нанимателей в итоге родителям приходится доплачивать за путевку, как правило, не менее 10%", - добавила Лариса Емельянчик.

Стоимость путевок в отдельных регионах колеблется. К примеру, в 2017 году самые дешевые были в оздоровительные лагеря Брестской области, самые дорогостоящие - города Минска и Минского района.-0-