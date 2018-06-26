На ЦТ по физике не пришли 1 712 абитуриентов

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На централизованное тестирование по физике не пришли 1 712 абитуриентов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

"Централизованное тестирование по физике прошло сегодня в штатном режиме. На него было зарегистрировано 25 553 абитуриента. Из них на экзамен не явились почти 6,7% - это 1 712 человек", - сказал Юрий Миксюк.

Удаление с тестирования сегодня было одно - абитуриент в Гомельской области пронес на экзамен мобильный телефон.-0-