На время проведения решающих матчей ЧМ по футболу в Минске откроют детскую fun-зону

С 6 по 15 июля в парке Победы появится первая детская fun-зона "Спортик": футбольный парк развлечений, где место аттракционов займут спортивные тренажеры, а на мастер-классы пригласят звезды белорусского спорта. Оказаться на тренировках лучших футбольных школ - от ФК "Динамо-Минск" до фристайлистов LegacY - или сразиться один на один в "панну" (разновидность уличного футбола) можно ежедневно с 16:00 до 20:00. Вход свободный.

Третью неделю весь мир живет чемпионатом мира. На футбольные матчи в России продано более 2,4 млн билетов, а за прямой трансляцией следят в 180 странах. Интерес белорусов в этом году понятен - мундиаль никогда не был так географически близок нашей стране. В день старта самых горячих матчей, 1/4 финала, бренд питьевой воды "Святой Источник. Спортик" открывает в парке Победы первую семейную fun-зону, где одинаково интересно проводить время за футболом смогут взрослые и дети.

- Во время чемпионата мира многие родители настолько поглощены игрой, что часами пропадают возле экранов дома или на специальных фан-зонах, рассчитанных на взрослую аудиторию, - рассказывает Денис Крупец, представитель бренда "Святой Источник. Спортик" и организатор первой детской fun-зоны. - Детская fun-зона "Спортик" - это редкая возможность присоединиться к спортивному празднику, которым живет весь мир, в новом для Беларуси формате семейного отдыха, когда родители смотрят футбол, а дети в него играют.

В течение недели в fun-зоне открытые тренировки проведут практически все лучшие футбольные школы. Впервые начинающих спортсменов и их родителей приглашают на занятия сразу к шести титулованным белорусским тренерам - сторонникам разных методик воспитания. Откроется футбольный кэмп "Спортик" 6 июля с "разминки" от школы ФК "Динамо-Минск". В остальные дни футбольный класс покажут детские школы на базе ФК "Минск" и ФК "БАТЭ", фристайлисты LegacY, ФК "Юниор" и футбольная школа "Арсенал". Присоединиться к тренировкам с профи смогут все мальчики и девочки от 5 до 12 лет.

По аналогии со "взрослыми" фан-зонами, в детском парке появится свой спортивный бар, где подают… воду! В полезном "меню" - конкурсы, задачи и, конечно, "Спортик". Бармены в игровой форме расскажут, почему важно пить чистую воду, а после тренировки рассчитают каждому юному футболисту его дневную норму в зависимости от веса, роста и физической активности.

- Дети гораздо активнее взрослых, они постоянно в движении, поэтому так важно прививать им здоровую привычку пить чистую воду, а не газировку и другие напитки, содержащие сахар. Уже после 20 минут активной игры ребенку требуется около 150 млн чистой воды, чтобы восстановить баланс и показать спортивные результаты с новыми силами, - продолжает Денис Крупец, представитель бренда "Святой Источник. Спортик". - Мы помогаем родителям формировать у детей правильную привычку пить чистую воду. Спортивный формат бутылочки "Спортик" точно понравится юным футболистам и болельщикам. Чистую воду удобно брать с собой на тренировку или стадион, а пить можно прямо на ходу или во время игры.

Начинает работу детская fun-зона ежедневно с 16:00. До 20:00 гостям доступны настольные игры от "Бюро сказочных путешествий", ежедневные турниры или "клетка" для игры в панну - разновидность футбольного баттла, в котором каждый играет сам за себя. За результатами чемпионата мира взрослые посетители будут следить на своих планшетах и телефонах - в fun-зоне оборудуют "папин" уголок с бесплатным WI-FI и креслами-мешками.

Добраться до футбольного парка можно на любом удобном транспорте. Остановка "Музей истории Великой Отечественной войны" находится всего в 5 минутах ходьбы, до ближайшей автомобильной или велосипедной парковки нужно пройти около 400 метров.

Как добраться до детской фан-зоны "Спортик" в Парке Победы (карта):