Началась практическая часть компьютерного командно-штабного учения системы ПВО государств СНГ

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Началась практическая часть совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО государств - участников СНГ "Региональная безопасность-2018", сообщил сегодня журналистам командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси Игорь Голуб, передает корреспондент БЕЛТА.

Учение проводится на базе автоматизированного вспомогательного пункта управления ВВС и войск ПВО, который является составной частью командного пункта Единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России. Его тема - "Подготовка и применение войск (сил) Единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России в Восточно-Еропейском регионе коллективной безопасности".

По словам Игоря Голуба, второй этап совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО государств - участников СНГ продлится более суток (с 9.00 15 августа до 13.00 16 августа). "В таком формате учение проводится впервые, но с каждым разом условия обстановки будут становиться все более сложными", - сказал он.

Для участия в учении сформирована оперативная группа для обеспечения работы командующего Единой региональной системой противовоздушной обороны Беларуси и России. "Работа должностных лиц организована на автоматизированных рабочих местах вспомогательного пункта управления ВВС и войск ПВО, оснащенного комплексом тренажерно-имитационных средств, предназначенным для обучения и совершенствования навыков работы офицеров оперативного и оперативно-тактического звеньев управления в составе боевых расчетов командных пунктов ВВС и войск ПВО и проведения компьютерных учений", - отметил начальник Главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Сергей Трус.

Дополнительно также используются разработанные белорусскими специалистами и принятые на снабжение Вооруженных Сил Беларуси программно-информационный комплекс "Учение" для отработки графических документов по локальной вычислительной сети и система моделирования боевых действий "Свислочь" для оценки эффективности принимаемых решений.-0-