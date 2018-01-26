26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальная школа появится в каждой гимназии Беларуси, сообщила сегодня журналистам заместитель министра образования Раиса Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня в республике 28 гимназий, у которых нет начальной школы. Они формировались только на основании вступительных экзаменов в 5-й класс. В проект Кодекса об образовании, который мы сейчас готовим, заложили, что гимназии функционируют с 1-го по 11-й класс. То есть мы предусмотрели, что в любой гимназии должна быть начальная школа", - сказала Раиса Сидоренко.

Как сообщалось, теперь в гимназии в 1-й класс будут принимать по месту проживания родителей, но жестких требований в этом плане не будет. Местные органы власти определят для каждого учреждения образования тот микрорайон, который будет к нему относиться. "Грубо говоря, когда мы проводим "всеобуч", проверяем, сколько в каком доме детей школьного и дошкольного возраста, определяем, каким образом будет формироваться наполняемость школ, чтобы она была приблизительно одинаковой", - пояснила замминистра.

Соответствующие решения будут обсуждаться с местными органами власти.-0-