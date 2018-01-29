Налоговые органы активизируют поиск скрытых доходов физлиц

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые органы в Беларуси активизируют работу в отношении граждан, живущих не по средствам, то есть имеющих скрытые от налогообложения доходы. Об этом газете "СБ. Беларусь сегодня" заявил начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько, сообщает БЕЛТА.

По его словам, декрет №1 о содействии занятости населения направлен на формирование условий, при которых гражданин будет сам заинтересован в легальном трудоустройстве или легальной самозанятости.

"Декрет предусматривает создание базы граждан, не занятых в экономике. Если мы увидим, что человек нигде не работает и при этом приобретает дорогостоящее имущество, будем проверять и анализировать его доходы и расходы, - сказал Михаил Рассолько. - Например, в прошлом году в поле зрения налоговиков попало более 17 тыс. граждан, у которых расходы превышали доходы. В отношении них проведены контрольные мероприятия".

Представитель МНС уточнил, что за последние два месяца количество самозанятых в стране увеличилось почти на две тысячи человек. Этому способствовал ранее принятый пакет документов по либерализации ведения бизнеса. Однако немало и тех, кто в принципе нигде не работает и работу искать не собирается. "Есть и такие, кто не заинтересован в официальном трудоустройстве. Вот им придется призадуматься и пересмотреть свои позиции. Иначе по декрету о содействии занятости с 1 января 2019 года придется оплачивать субсидируемые государством услуги по их полной стоимости. Перечень таких услуг правительство определит до 1 апреля", - напомнил он.

Одна из задач Министерства по налогам и сборам - выявление и налогообложение доходов физлиц, сокрытых от налогообложения. Михаил Рассолько подчеркнул, что после принятия новой редакции закона о декларировании доходов и имущества налоговые органы вправе истребовать декларацию не только за календарный год, но и за определенные месяцы в течение года. При уклонении от предоставления такой декларации проверка будет проводиться на основании данных, имеющихся в налоговых органах.-0-