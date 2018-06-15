НАН Беларуси и компания Energy China будут сотрудничать в области интеллектуальных электросетей

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАН Беларуси и китайская энергетическая компания China Energy Engineering Corporation Limited подписали меморандум о взаимопонимании. Подписи под документом поставили председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков и председатель правления китайской компании Ван Цзяньпин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Согласно меморандуму, cтороны договорились взаимодействовать по широкому спектру направлений для развития научного сотрудничества в области фундаментальных и прикладных исследований, а также коммерциализации их результатов. Белорусские и китайские специалисты будут развивать сотрудничество в области стратегического планирования, совместных исследований и обучения персонала с целью внедрения инноваций для предоставления сервисных платформ и технической поддержки процесса построения интеллектуальных электрических сетей.

Белорусские и китайские исследователи намерены сотрудничать в области интеллектуальных сетей, умных микрорайонов, умных ферм и умных городов. Также достигнуты договоренности о развитии сотрудничества путем обмена визитами на уровне руководства и отдельных ученых, совместного опубликования результатов научных исследований, взаимного информирования о национальных исследовательских проектах.

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков предложил китайской стороне реализацию совместного проекта умного дома. "Мы уже разработали проектно-сметную документацию о создании в НАН Беларуси умного дома. Этот проект мог бы стать совместным", - отметил он. Председатель Президиума НАН Беларуси также предложил китайским партнерам сотрудничество в области альтернативных источников энергии, создания суперконденсатора, систем очистки воды, светодиодной техники и др.

Как подчеркнул во время переговоров председатель правления China Energy Engineering Corporation Limited Ван Цзяньпин, китайскую сторону особенно интересует сотрудничество с белорусскими учеными в области энергетики. "Наука в связи с экономикой - мощная сила в развитии общества. И мы особенно рады тому, что НАН Беларуси также участвует в реализации проекта "Один пояс, один путь", - добавил он.

Компания China Energy Engineering Corporation Limited - одна из крупнейших энергетических компаний в мире, центральная компания, управляемая Государственным комитетом по надзору и управлению государственными активами Государственного совета Китая. Сегодня в ней трудится 140 тыс. человек. Компания оказывает полный спектр услуг, охватывающих консультации на планирование энергетических проектов, изыскание и проектирование, строительные работы, производство оборудования, техническое обслуживание при эксплуатации и управление. Energy China внедряет инженерные услуги, среди которых услуги энергетики, водного хозяйства, транспорта, муниципального управления, промышленного и гражданского строительства посредством PPP+EPC и других бизнес моделей, что обеспечивает комплексные интегрированные решения для глобальных клиентов. В Беларуси Energy China имеет резидентские агентства, а также выполняет ряд крупных проектов.-0-