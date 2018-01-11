НАН Беларуси и Сибирское отделение РАН объявили конкурс на соискание премии им. академика Коптюга

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и Сибирское отделение Российской академии наук объявили конкурс 2018 года на соискание премии имени академика Валентина Коптюга, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Данная премия присуждается белорусским и российским исследователям за достижение выдающихся результатов при выполнении совместных научных исследований по межгосударственным программам, а также за совместные научные труды, научные открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки и практики.

На соискание премии могут быть представлены совместные работы, завершенные или опубликованные в течение года, предшествующего году присуждения премий. Для участия в конкурсе необходимо представить оригинал опубликованной научной работы (серии работ), материалы научного открытия или изобретения в трех экземплярах, а также научную характеристику работы, обоснование ее значения для развития науки и народного хозяйства и сведения о ее авторах. Материалы на конкурс принимаются до 1 марта.

Премия имени академика Валентина Коптюга, вице-президента Российской академии наук, председателя Сибирского отделения РАН, иностранного члена НАН Беларуси, присуждается ежегодно, начиная с 1999 года, президиумами НАН Беларуси и Сибирского отделения РАН поочередно. В 2018 году премию будет присуждать Президиум НАН Беларуси.-0-