Наталья Ефимкина: мы хотим сделать Lidbeer фестивалем международного уровня

Фестивальный туризм получает в Беларуси второе дыхание. Последние годы тон задает Лида, которая 8 сентября встретит сразу два знаковых события - 695-летие города и традиционный фестиваль Lidbeer. Последний "громыхает" уже далеко за пределами страны и собирает десятки тысяч человек из Беларуси, России, США, Израиля и стран Европы. Менеджер по корпоративным коммуникациям ОАО "Лидское пиво" Наталья Ефимкина рассказала, как фестиваль изменил город, что привлекает интуристов и каким образом сохранить традиции.

- Какую роль играет фестиваль Lidbeer в развитии Лиды и повышении ее туристической привлекательности?

- У Лиды есть все важные составляющие туристической привлекательного города. Это и богатая история, и значимые архитектурные объекты, и удобное месторасположение - город находится на пути в Гродно и Вильнюс. Большим подспорьем выступает достаточно развитая инфраструктура. Не хватало только яркого события. Можно сказать, Lidbeer открыл в регионе фестивальный туризм. Благодаря нему гости могут совместить знакомство с городом с посещением зрелищного open-air. При этом Лида превратилась в настоящий город-фестиваль.

- Какую роль в проведении фестиваля играют местные власти?

- Районные власти играют большую роль в развитии фестиваля. Лидский райисполком можно по праву назвать соорганизатором Lidbeer. Рабочая группа фестиваля работает в тесной связке с городскими службами по вопросам обеспечения требований законодательства, согласований всех процессов, консультаций по расстановке объектов фестиваля, логистике и т.д.

- В этом году фестиваль совпадет с празднованием 695-летия города Лиды. Как это повлияет на масштаб и особенности фестиваля?

- В подготовке праздника к 695-летию Лиды задействовано много городских служб, и у него будет отдельная обширная программа. Получается, гости города смогут увидеть сразу два мероприятия - День города и Lidbeer. В этом году фестиваль может собрать рекордное число гостей. И мы к этому готовимся: для большего комфорта посетителей будет организован дополнительный фудкорт возле малой сцены, также увеличится количество санитарных зон.

- Как фестиваль привлекает в город иностранных туристов?

- Иностранных туристов на фестивале становится все больше. В Лиду приезжают из стран СНГ, США, Франции, Великобритании, Израиля и Швейцарии. Прежде всего, они интересуются лайн-апом большой сцены - на гала-концерте выступают известные музыкальные группы Беларуси, России и Украины.

- Многие называют Lidbeer славянским "Октоберфестом". Уместно ли сравнение?

- Для нас очень лестно сравнение с мюнхенским "Октоберфестом". И, конечно же, мы рассчитываем, что через несколько лет Lidbeer достигнет такого уровня по количеству посетителей. Между тем концептуально Lidbeer и "Октоберфест" сильно отличаются. На нашем фестивале большое внимание уделяется разностороннему отдыху посетителей: помимо обширных торговых рядов, где представлены еда и напитки, работает большая ремесленная зона, активации и бесплатная малая сцена, где можно услышать молодые белорусские группы. И, конечно же, есть площадка гала-концерта, где предусмотрены свои развлечения и артисты.

- Лида - это еще и исторический город со своими традициями. Как это отразить во время фестиваля?

- Мы всегда стараемся включить в программу фестиваля элементы, которые позволяют больше узнать об истории города. Так, некоторые загадки и малоизвестные факты об истории Лиды обыграны в городском квесте, который проходит в день фестиваля. В 2016 году для квеста даже привлекали специально одетых аниматоров. В прошлом году одними из точек квеста были два памятных знака, установленных ОАО "Лидское пиво" в память о других пивоваренных заводах Лиды, которые не сохранились до нашего времени.

- Как "Лидское пиво" развивает в Лиде туризм, в том числе промышленный, вне фестиваля?

- С 2016 года на заводе проводятся промышленные экскурсии. Все желающие в возрасте от 18 лет могут посетить завод и побывать в его сердце - варочном цехе, чтобы своими глазами увидеть 140-летний дом, с которого все начиналось. Кроме того, можно научиться правильно дегустировать. Экскурсии проводятся несколько дней в неделю и пользуются спросом как среди индивидуальных путешественников, так и у туристических групп.

- Сейчас многие производители стараются проводить бесплатные мероприятия. Не обесценивает ли это фестивальную культуру в стране?

- Сложно отвечать за все фестивали в стране. Безусловно, для потребителя важно экономно провести свободное время, поэтому бесплатные фестивали привлекают большую аудиторию. Вместе с тем, введение входного билета на фестиваль позволяет привлечь дополнительные средства, которые идут на обеспечение комфорта, безопасности и разнообразие фестивальной программы. Именно поэтому с прошлого года площадка гала-концерта Lidbeer стала платной. При этом стоимость входного билета весьма демократична: стартовая цена в этом году составляла 25 рублей, а с 27 августа увеличилась до 30.

- Каким образом проведение фестиваля стимулирует развитие местных предприятий и предпринимателей?

- Несколько лет подряд фестиваль проводится на интерактивной основе: это значит, что мы выбираем участников зоны ремесленников, активаций и торговли на основе онлайн-голосования. И желающих становится все больше - многие хотят представить свои изделия на фестивале. Во время праздника городские объекты общепита и торговли, туристические объекты пользуются повышенным спросом, хотя и конкуренция серьезная - она стимулирует лидские организации совершенствовать свою продукцию и услуги. Так что фестиваль идет только на пользу развитию местного бизнеса.

- Каковы планы на развитие фестиваля? Превратится ли он во что-то еще более масштабное или поменяет формат?

- У нас много планов. Безусловно, Lidbeer каждый год эволюционирует. Мы хотели бы сделать его фестивалем международного значения. А что касается трансформации формата, то не будем забегать вперед. Для начала хотелось бы "гучна" провести ближайший фестиваль.

Сергей КУЗНЕЦОВ

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