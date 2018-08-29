Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
29 августа 2018, Ср
+18°C
Переменная облачность EUR 2.4205
USD 2.0735
RUB 3.0468
Главное
Фото из архива Правительство определилось с задачей на 2019 год по зарплатам бюджетников и пенсиям
Общество
Беларусь может поучаствовать в разработке нефтяных месторождений на каспийском шельфе
Экономика
Подготовка поправок в закон о дорожном движении будет максимально открытой
Общество
В интересах сельчан. Как конкурентная среда улучшает торговое обслуживание на селе
Общество
Беларусбанк стал национальным партнером II Европейских игр
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Таможенные органы Беларуси и ОАЭ намерены наладить информационный обмен
16:37 Общество
Центральную площадь Нью-Йорка перекрыли из-за пчел
16:36 В мире
Золотой трактор МТЗ представили на выставке в Новосибирске
16:31 Экономика
Каякер преодолел 30-метровый водопад в Канаде и остался цел
16:21 Калейдоскоп
Конкурс детских и молодежных проектов "Энергомарафон-2018" стартует в Беларуси
16:04 Общество
МИД Беларуси настаивает на переводе Юрия Политики в лечебное учреждение и дополнительном обследовании
16:00 Политика
МАЗ поставил во Львов 10 автобусов
15:44 Экономика
Макей поблагодарил Сурикова за вклад в развитие отношений между Беларусью и Россией
15:41 Политика
В Мьянме из-за прорыва плотины эвакуированы более 50 тыс. человек
15:31 В мире
Главбух мстиславского предприятия обвиняется в неуплате Вr38,4 тыс. налогов
15:31 Происшествия
Беларусбанк стал национальным партнером II Европейских игр
15:30 Общество
Опубликован трейлер к сериалу "The First" о первых людях на Марсе
15:05 Калейдоскоп
Генпрокурор Беларуси просит украинского коллегу проверить условия содержания Юрия Политики под стражей
15:01 Общество
Наталья Ефимкина: мы хотим сделать Lidbeer фестивалем международного уровня
14:37 Общество
Беларусь увеличит поставки говядины на китайский рынок
14:29 Экономика
Белорусы стали есть больше овощей, меньше хлеба и фруктов
14:25 Общество
Беларусь и Китай изучат возможность создания межиздательского центра
14:24 Общество
Доля трат белорусов на питание в II квартале уменьшилась, на оплату услуг - увеличилась
14:20 Общество
В битве помидорами в Испании приняли участие 20 тыс. человек
14:18 Калейдоскоп
Начальника автоколонны филиала "Могилевоблавтотранса" обвиняют в коррупции
14:17 Происшествия
Все новости
Темы
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Тбилисоба-2018 Тбилисоба-2018
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Год малой родины Год малой родины
День белорусской письменности в Иваново День белорусской письменности в Иваново
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Наталья Ефимкина: мы хотим сделать Lidbeer фестивалем международного уровня

Общество 29.08.2018 | 14:37

Фестивальный туризм получает в Беларуси второе дыхание. Последние годы тон задает Лида, которая 8 сентября встретит сразу два знаковых события - 695-летие города и традиционный фестиваль Lidbeer. Последний "громыхает" уже далеко за пределами страны и собирает десятки тысяч человек из Беларуси, России, США, Израиля и стран Европы. Менеджер по корпоративным коммуникациям ОАО "Лидское пиво" Наталья Ефимкина рассказала, как фестиваль изменил город, что привлекает интуристов и каким образом сохранить традиции.

- Какую роль играет фестиваль Lidbeer в развитии Лиды и повышении ее туристической привлекательности?

- У Лиды есть все важные составляющие туристической привлекательного города. Это и богатая история, и значимые архитектурные объекты, и удобное месторасположение - город находится на пути в Гродно и Вильнюс. Большим подспорьем выступает достаточно развитая инфраструктура. Не хватало только яркого события. Можно сказать, Lidbeer открыл в регионе фестивальный туризм. Благодаря нему гости могут совместить знакомство с городом с посещением зрелищного open-air. При этом Лида превратилась в настоящий город-фестиваль.

- Какую роль в проведении фестиваля играют местные власти?

- Районные власти играют большую роль в развитии фестиваля. Лидский райисполком можно по праву назвать соорганизатором Lidbeer. Рабочая группа фестиваля работает в тесной связке с городскими службами по вопросам обеспечения требований законодательства, согласований всех процессов, консультаций по расстановке объектов фестиваля, логистике и т.д.

- В этом году фестиваль совпадет с празднованием 695-летия города Лиды. Как это повлияет на масштаб и особенности фестиваля?

- В подготовке праздника к 695-летию Лиды задействовано много городских служб, и у него будет отдельная обширная программа. Получается, гости города смогут увидеть сразу два мероприятия - День города и Lidbeer. В этом году фестиваль может собрать рекордное число гостей. И мы к этому готовимся: для большего комфорта посетителей будет организован дополнительный фудкорт возле малой сцены, также увеличится количество санитарных зон.

- Как фестиваль привлекает в город иностранных туристов?

- Иностранных туристов на фестивале становится все больше. В Лиду приезжают из стран СНГ, США, Франции, Великобритании, Израиля и Швейцарии. Прежде всего, они интересуются лайн-апом большой сцены - на гала-концерте выступают известные музыкальные группы Беларуси, России и Украины.

- Многие называют Lidbeer славянским "Октоберфестом". Уместно ли сравнение?

- Для нас очень лестно сравнение с мюнхенским "Октоберфестом". И, конечно же, мы рассчитываем, что через несколько лет Lidbeer достигнет такого уровня по количеству посетителей. Между тем концептуально Lidbeer и "Октоберфест" сильно отличаются. На нашем фестивале большое внимание уделяется разностороннему отдыху посетителей: помимо обширных торговых рядов, где представлены еда и напитки, работает большая ремесленная зона, активации и бесплатная малая сцена, где можно услышать молодые белорусские группы. И, конечно же, есть площадка гала-концерта, где предусмотрены свои развлечения и артисты.

- Лида - это еще и исторический город со своими традициями. Как это отразить во время фестиваля?

- Мы всегда стараемся включить в программу фестиваля элементы, которые позволяют больше узнать об истории города. Так, некоторые загадки и малоизвестные факты об истории Лиды обыграны в городском квесте, который проходит в день фестиваля. В 2016 году для квеста даже привлекали специально одетых аниматоров. В прошлом году одними из точек квеста были два памятных знака, установленных ОАО "Лидское пиво" в память о других пивоваренных заводах Лиды, которые не сохранились до нашего времени.

- Как "Лидское пиво" развивает в Лиде туризм, в том числе промышленный, вне фестиваля?

- С 2016 года на заводе проводятся промышленные экскурсии. Все желающие в возрасте от 18 лет могут посетить завод и побывать в его сердце - варочном цехе, чтобы своими глазами увидеть 140-летний дом, с которого все начиналось. Кроме того, можно научиться правильно дегустировать. Экскурсии проводятся несколько дней в неделю и пользуются спросом как среди индивидуальных путешественников, так и у туристических групп.

- Сейчас многие производители стараются проводить бесплатные мероприятия. Не обесценивает ли это фестивальную культуру в стране?

- Сложно отвечать за все фестивали в стране. Безусловно, для потребителя важно экономно провести свободное время, поэтому бесплатные фестивали привлекают большую аудиторию. Вместе с тем, введение входного билета на фестиваль позволяет привлечь дополнительные средства, которые идут на обеспечение комфорта, безопасности и разнообразие фестивальной программы. Именно поэтому с прошлого года площадка гала-концерта Lidbeer стала платной. При этом стоимость входного билета весьма демократична: стартовая цена в этом году составляла 25 рублей, а с 27 августа увеличилась до 30.

- Каким образом проведение фестиваля стимулирует развитие местных предприятий и предпринимателей?

- Несколько лет подряд фестиваль проводится на интерактивной основе: это значит, что мы выбираем участников зоны ремесленников, активаций и торговли на основе онлайн-голосования. И желающих становится все больше - многие хотят представить свои изделия на фестивале. Во время праздника городские объекты общепита и торговли, туристические объекты пользуются повышенным спросом, хотя и конкуренция серьезная - она стимулирует лидские организации совершенствовать свою продукцию и услуги. Так что фестиваль идет только на пользу развитию местного бизнеса.

- Каковы планы на развитие фестиваля? Превратится ли он во что-то еще более масштабное или поменяет формат?

- У нас много планов. Безусловно, Lidbeer каждый год эволюционирует. Мы хотели бы сделать его фестивалем международного значения. А что касается трансформации формата, то не будем забегать вперед. Для начала хотелось бы "гучна" провести ближайший фестиваль.

Сергей КУЗНЕЦОВ

Размещение рекламы на БЕЛТА

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
компании, Лида, фестиваль
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4205 BYN 2.416 BYN 2.422 BYN
USD
2.0735 BYN 2.072 BYN 2.075 BYN
RUB
3.0468 BYN 3.04 BYN 3.05 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Факсимильное издание первого "Букваря" представили в Национальной библиотеке
Все видео

Фотоновости

Конюк и Орда провели совместный прием граждан
Все фото

Инфографика

Земледельцы Беларуси завершают жатву Зерновые и зернобобовые убраны на 1970,5 тыс. га - 97,9% площадей.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: ничего конспиративного и тайного в переговорах с Путиным в Сочи не было
Лукашенко направил соболезнование Радеву в связи с многочисленными жертвами автобусной аварии возле города Своге
Лукашенко уверен в дальнейшем развитии и укреплении межгосударственного диалога с Молдовой
Политика
Дженифер Мур и Владимир Макей. Фото МИД Макей принял нового временного поверенного в делах США в Беларуси
МИД Беларуси настаивает на переводе Юрия Политики в лечебное учреждение и дополнительном обследовании
Макей поблагодарил Сурикова за вклад в развитие отношений между Беларусью и Россией
Экономика
Александр Жилкин Астраханская область заинтересована в покупке белорусских электробусов
Золотой трактор МТЗ представили на выставке в Новосибирске
МАЗ поставил во Львов 10 автобусов
Происшествия
Во время пресс-конференции Вероятной причиной смерти ребенка в Ганцевичском районе стала анафилаксия после прививок
Главбух мстиславского предприятия обвиняется в неуплате Вr38,4 тыс. налогов
Начальника автоколонны филиала "Могилевоблавтотранса" обвиняют в коррупции
Регионы
Во время учений В Минске вблизи Цнянки "загорелся лес" – в учениях МЧС задействовали авиацию
В Беловежской пуще нашли место обитания лечебных пиявок
Количество автобусов и троллейбусов на некоторых маршрутах в Минске увеличат в День города
Спорт
Арина Соболенко. Фото Белорусской теннисной федерации Арина Соболенко вышла в 2-й круг US Open
Городок станет одним из основных мест тренировок сборной Беларуси по лыжным гонкам
БГК имени Мешкова стартует в SEHA-лиге гостевым матчем с "Извиджачем"
Технологии
Сергей Золотой. Фото из архива Эскизный проект российско-белорусского спутника будет готов в этом году
Facebook планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии
Создатели роботов и пилоты квадрокоптеров: новый выпуск учеников IT-лагеря МТС
Культура
Факсимильное издание первого "Букваря" презентовали ко Дню знаний
Дни культуры Грузии пройдут в Беларуси
Белгосцирк проведет 8 сентября день открытых дверей
В мире
Владимир Путин. Пресс-служба президента РФ/ТАСС Путин в телеобращении предложил смягчить готовящуюся в России пенсионную реформу
Центральную площадь Нью-Йорка перекрыли из-за пчел
В Мьянме из-за прорыва плотины эвакуированы более 50 тыс. человек
Калейдоскоп
Фото из архива В битве помидорами в Испании приняли участие 20 тыс. человек
Каякер преодолел 30-метровый водопад в Канаде и остался цел
Опубликован трейлер к сериалу "The First" о первых людях на Марсе
Все круглые столы
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Газета 7 дней
Строим будущее вместе
Забота на страже лета
Генетика – наука социальная
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия