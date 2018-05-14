14 мая, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Национальная выставка Беларуси в Таджикистане еще до открытия стала центром деловых встреч и переговоров, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что официальное открытие выставки в Душанбе состоится 15 мая, когда ее посетят президенты Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон. Белорусские журналисты посетили национальную экспозицию более чем за сутки до этого, чтобы первыми узнать, что планируют продемонстрировать не только главам государств, но и представителям деловых кругов Таджикистана. Естественно, многие стенды белорусских производителей еще были на этапе подготовки, но даже в таком состоянии выставка стала центром притяжения посетителей. В их числе, например, были министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шавкат Бобоев и министр сельского хозяйства этой страны Изатулло Саттори. Все они, а также чиновники рангом ниже, представители местного бизнеса с интересом прогуливались по рядам.

А посмотреть, как отмечают организаторы, есть на что. "Это самая крупная выставка Беларуси за рубежом за несколько лет. В ней принимают участие около 150 предприятий и организаций. На выставке представлены все основные отрасли белорусской экономики. Это гранды белорусской промышленности, машиностроения, нефтехимического блока, производители продуктов питания и многие другие, - рассказал директор выставочного предприятия "Белинтерэкспо" Евгений Введенский. - Сотрудничество Таджикистана и Беларуси развивается очень динамично, и интерес, как мы видим, очень большой к нашим продукции и услугам. Уже сейчас, в момент только подготовки выставки, подходят представители таджикского бизнеса, интересуются, кто будет представлен, какая будет продукция. Мы ожидаем, что будет много договоренностей и большой интерес".

Директор "Белинтерэкспо" отметил, что такая форма презентации возможностей Беларуси, как проведение национальных выставок, очень успешна в самых разных странах мира, особенно в восточных. "Здесь очень важен личный контакт, важно поговорить с людьми, потрогать продукт. И выставка дает прекрасную возможность ознакомиться с самым широким потенциалом белорусской экономики", - сказал он.

В свою очередь заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Таджикистана Одил Сангов подчеркнул, что деловые связи между странами активно развиваются. "Таджикским предпринимателям интересно получить опыт белорусских коллег в переработке сельхозпродукции. Очень интересна техника и технологии как в сфере сельхозмашиностроения, так и дорожно-строительной техники, для горнорудной промышленности. Тем для разговора и переговоров очень много", - заявил представитель Таджикистана.

Национальная выставка Беларуси в Таджикистане будет проходить с 15 по 17 мая. Свои подведомственные предприятия и организации представят Минпром, Министерство архитектуры и строительства, Минздрав, МИД, Минобразования, Минсельхозпрод, Министерство связи и информатизации, Министерство спорта и туризма, ГКНТ, Национальная академия наук, концерны "Белгоспищепром", "Беллесбумпром" и "Белнефтехим", областные исполнительные комитеты, Мингорисполком.

Общая площадь Национальной выставки - 2 тыс. 233 кв.м, в том числе в павильоне - 953 кв.м, на открытой площадке - 1 тыс. 280 кв.м. На открытой площадке представлено несколько десятков единиц техники "Амкодора"‚ МТЗ, МАЗ, "Гомсельмаша", "Бобруйскагромаша", "Лидагропроммаша".

Кроме того, 15 мая в Душанбе состоится бизнес-форум. В нем примут участие представители деловых кругов Беларуси, Таджикистана и Афганистана, а также ряда других стран.-0-

Фото Максима Гучека